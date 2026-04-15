お笑いトリオ「リンダカラー∞」のりなぴっぴ（27）が14日までにインスタグラムを更新。自撮りをアップした。りなぴっぴは「あまりにもおしゃれすぎるトイレに出会っちゃった海の中のくらしみたい」とつづり、青い壁が写真映えする、トイレ内での自撮りをアップした。りなぴっぴはタイトなショート丈のトップスでおなかをチラリと露出。斜めのバッグのストラップが美バストに食い込んでいる。この投稿にフォロワーからは「スタイ