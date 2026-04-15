◆東都大学野球春季リーグ戦第２週第２日▽国学院大―立正大（１５日・神宮）立正大の高田庵冬内野手（あんと＝１年＝仙台育英）がバックスクリーン右に飛び込む先制の３号ソロを放った。２回２死。カウント２ボールからの３球目。国学院大・中井の投じた１４１キロを強振すると大きな放物線を描きバックスクリーン右の中段に着弾。二塁を回ると左手を突き上げ喜んだ。本塁を踏みベンチに戻るとナインの手荒い祝福を受けた。