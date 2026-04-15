4月15日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜画像を見る＞5/28運用開始の新しい防災気象情報 今日は雨・・・ 今日はしつこく雨が残りそうで、午後もまだ降りそうです。熊本県内は広く雨雲がかかり、特に北部には まとまった雨雲があるため、各地で昼過ぎくらいまで雨が続く見込みです。 阿蘇地方は夕方まで雨が残る所もあるでしょう。県南部は早く止む見通しですが、所々で昼頃まで雨が残りそうです。 今朝の最低気