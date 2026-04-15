気象予報士でタレントの穂川果音（40）が14日までに、インスタグラムを更新。スペイン料理を楽しんだことを報告した。「美味しいパエリアがどうしても食べたくて行ってきました」とつづり、ノースリーブのトップス姿をアップした。穂川は肩を大胆に露出させ、ワインを片手に大人の魅力を醸し出している。この投稿にフォロワーからは「デート感凄いんですけど」「可愛い通り越して美しすぎる」「ワインがよー似合う」「デートしたい