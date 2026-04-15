映画監督の山崎貴監督が、１４日（日本時間１５日）に、米ラスベガスのシーザーズ・パレスで「シネマコン２０２６」に登壇。新作「ゴジラ‐０．０」について最新情報を明かした。シネマコンは映画興行、配給などの映画産業のあらゆる分野の世界中の映画関係者に向け、ハリウッドの大手スタジオが紹介をする世界最大映画コンベンションだ。ファーストティザー映像が初公開され、ゴジラがニューヨークの「自由の女神」に迫る様子