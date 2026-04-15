元福岡放送アナウンサーのニュースキャスター阿部まみが14日までにインスタグラムを更新。お花見ショットをアップした。阿部は「春の香りに包まれて心穏やかになる季節ですね初めて有名な桜の名所へ…!」とつづり、満開の桜を背景にした写真をアップした。阿部は白いキャミソールの上にシースル素材のブラウスを着用。美肌を露出させた春らしい着こなしを見せている。続けて「先週は四国取材でも満開の桜に出会い日本の春を満喫