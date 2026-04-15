秋元康氏が総合プロデュースを手がける11人組アイドルグループ・WHITE SCORPION（ホワイトスコーピオン）が15日、8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」を配信リリースするとともに、YouTubeでミュージックビデオ（MV）を公開した。【写真】「7秒のレジスタンス」MVメンバーソロカット『理屈じゃない、本能の爆発』をテーマに掲げた同曲は、誰もが抱える数秒の迷いや日常の閉塞感に対し、“自分らしくあるための抵抗（レジ