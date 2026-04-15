◆米大リーグドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）が出場予定のドジャースタジアムに韓国の人気音楽グループ「ＢＩＧＢＡＮＧ」のＧ―ＤＲＡＧＯＮ、Ｄ―ＬＩＴＥが現れた。２人がグラウンドに姿を現すと、ロバーツ監督は駆け寄ってハグを交わすなど、大興奮。佐々木朗希投手（２４）ともあいさつすると、サインをも