世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（33＝大橋、32戦全勝27KO）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。今年ラストチャンスで東日本新人王を目指す“幼なじみ”の元Jリーガーボクサーにエールを送った。尚弥の“幼なじみ”元Jリーガーの山口聖矢（32＝大橋）が13日、東日本新人王1回戦に臨んだ。初回には左ジャブの相打ちで珍しいダブルノックダウン。すぐに立ち上がると再開後には左アッパーで2度目のダウン