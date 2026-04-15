女優内山理名（44）が14日、インスタグラムを更新。前向き思考のこつを記した。昨年、俳優吉田栄作（57）との間に第1子を出産した内山。「毎日があっという間に終わっていきますが、たまの自分時間も大切にしています。朝ヨガ目的に八ヶ岳へ行ったり、おいしいもの食べたり、ひとりカフェ」と記した。絵文字を使い、子供や愛犬との生活は下を向くことが多いとし「上を向くことを意識して。ヨガも気付いたら胸を開くポーズなど前向