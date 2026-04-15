グラビアアイドルの山田あい（22）が14日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿を披露した。山田は「女の子図鑑No．2『みてんじゃねーし』オフショットっぽいのもたまには」とコメント。女性らしいレースがあしらわれた、白いランジェリー姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「サイコーの癒し」「たまりませんねっ」「下着は白が1番」とコメントが寄せられている。山田は東京都出身。所属事務所のホームページでは「