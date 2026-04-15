山本昌のスカウティングレポート2026年春（後編）山本昌（元中日）が、この春の選抜甲子園大会で輝いた投手を評論する人気企画。後編では３人の２年生投手をはじめ、惜しくも初戦で敗れながらも才能の一端を見せた３人の３年生投手を解説してもらった。スリークォーターから最速148キロの速球を投げ込む近江の上田健介photo by Matsuhashi Ryuki上田健介（近江３年／182センチ・80キロ／右投右打）近年甲子園で安定して上位