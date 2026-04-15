山本昌のスカウティングレポート2026年春（前編）50歳まで現役を続けた球界のレジェンド・山本昌（元中日）が、選抜甲子園に出場した有望投手を徹底分析する人気企画。前編では、昨年も甲子園を沸かせた末吉良丞（沖縄尚学）、織田翔希（横浜）を筆頭に７名をピックアップ。レジェンドの目にかなう選手はいたのか。昨年夏の甲子園優勝投手、沖縄尚学の末吉良丞photo by Ryuki Matsuzaki末吉良丞（沖縄尚学３年／175センチ・91