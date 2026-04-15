高松北警察署 自宅を放火しようとしたとして、高松市の会社員の男(59)が15日、現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されました。 高松北警察署によりますと、男は14日午後8時15分ごろ、高松市木太町の木造2階建て住宅1階の台所で、ティッシュペーパーにライターで火を付けて床に落とし、放火しようとした疑いが持たれています。 ワイシャツや床の一部などが焼けましたが、男の妻が火を消して未遂に終わり