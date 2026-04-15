中国政府の翟雋中東問題担当特使は4月14日、北京でブラジル大統領特別顧問（平和・安全保障担当）のイブラヒム氏と会談し、イラン情勢などについて意見を交換しました。イブラヒム氏は、現在の中東情勢は非常に緊迫しており、衝突の拡大や外部への波及を全力で避けるべきだとし、「ブラジルと中国はイラン情勢などの問題で立場が近く、政治・外交的手段こそが対立を解決する唯一の正しい道だとの認識を共有している。ブラジ