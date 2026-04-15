言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、日本の伝統的な工芸から、高級なお酒、そして植物の名称まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。は□□わ□□ゃっく□□ふぁーヒント：