JR西日本によりますと、きょう（15日）午前9時40分現在、ひかり７３３号（広島行き）は岡山駅～新倉敷駅間を運転中に通常と異なる音を認めたため、車両と線路の確認を行っています。 このため、新大阪駅～広島駅間の一部列車に遅れがでています。 【上下区間】 山陽新幹線：新大阪～広島［一部列車遅延］