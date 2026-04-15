４月１４日は６鞍に騎乗した佐々木世麗騎手＝園田・尾林幸二厩舎＝。最終レースのクレスコユウシャで勝ち、“復帰後”初勝利。「テンションが高くて心配したけど、最後はよく伸びましたね」と笑顔がはじけた。体調がすっかり回復したこともあり、「今後は健康に気をつけたい」と気を引き締めていた。１５日は４鞍に騎乗。初騎乗となる７Ｒのベビーヴァギーに期待を寄せる。２ＲダズリングアイスＣ３ＲタイキクロニクルＣ４