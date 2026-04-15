鹿児島県警によりますと15日午前8時ごろ、九州自動車道の吉田インターから姶良インターに向かう上り線で乗用車が中央分離帯に接触する事故がありました。 この事故によるけが人はいませんでした。 交通規制は行われていませんが事故車両が車道に停まっている影響で2キロほど渋滞が発生しているということです。 ・ ・ ・