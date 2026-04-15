ロシアがどうしても手に入れたいモノ！？価値観や文化の違いよりも浮き彫りになる国家間の争いが起こる理由 国の対立は「貿易しやすい土地」をめぐって起こる ロシアは凍らない海運ルートがほしかった!? 国家間の争いの理由は、価値観や文化の違いなどさまざまですが、資源ルートの確保をめぐって対立することがあります。 たとえば、2022年から戦争状態が始まったロシアとウクライナです。両国の争いの発端と