こんなときにカードを引いてみよう １ 初めて手にとった今！引いてみよう カードの説明も絵柄も何も見ない状態のまま、まずは一度カードを引いてみてください。もう見ちゃったよ～汗！って人もいるかもしれないけど、それならそれで♡ 今から一緒にやってみましょう。 「この指導霊さんオラクルカードとの出合いは、私にとってどのような意味がありますか？」 こう問いかけながらカ