１５日の東京株式市場は大きく買いが先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３８７円高の５万８２６５円と続伸。 前日の欧州株市場が全面高に買われたほか、米国株市場でもハイテク株中心に強気相場が続いており、ナスダック総合株価指数は１０連騰を記録、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も２％超の上昇で１０連騰、最高値更新が続いている。これを受け東京市場でもリスク許容度が高