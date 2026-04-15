ドル円理論価格1ドル＝158.59円（前日比-0.23円） 割高ゾーン：159.39より上 現値：158.82 割安ゾーン：157.78より下 過去5営業日の理論価格 2026/04/14158.81 2026/04/13158.67 2026/04/10158.61 2026/04/09158.72 2026/04/08159.00 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動