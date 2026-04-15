英国のチャールズ国王（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英王室は14日、チャールズ国王が今月下旬に米国を国賓として訪問する際、議会で演説すると発表した。英君主が米議会で演説するのは2回目となり、1991年の故エリザベス女王の訪米時以来。イラン攻撃を巡ってトランプ米大統領が英国の姿勢を批判し、英米関係がぎくしゃくする中での演説となる。訪米中は、トランプ氏との会談も予定されている。カミラ王妃とともにホワイ