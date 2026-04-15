バナナマンの設楽統が１５日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、あす１６日の番組をお休みすると事前予告した。この日は三上真奈アナではなく生野陽子アナが登場。設楽は「生野さん、よろしくお願いします」というと、生野アナは「水曜、木曜を担当します」とあいさつした。すると設楽は「明日、木曜だけどぼく、いないんで」といい、生野アナは「なんでですか？」とびっくり。設楽は「人間ドックで」といい、スタジオは「