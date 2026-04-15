【週刊少年サンデー 2026年20号】 4月15日 発売 価格：380円 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年20号」を本日4月15日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙は、「名探偵コナン」の2号連続つながる表紙の第2弾。巻頭カラーは「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」、センターカラーには「しっぽと逆鱗」