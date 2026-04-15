ソフトバンクグループが続伸。前日に１２％を超える急上昇を示し、大陽線で７５日移動平均線をブレイクしたが、きょうも上値指向が続いている。米ハイテク株高は同社にとって追い風となるが、前日の米国株市場ではハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が１０連騰を記録し史上最高値も視野に入れる状況で、ソフトバンクＧの株価押し上げ材料となっている。前日は同社傘下の英半導体設計アーム・ホールデ