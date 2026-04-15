ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎは買い注文が殺到し寄り付き商いが成立せず、カイ気配で一気に株価水準を切り上げ、ストップ高水準に張り付いている。同社は製造業を顧客対象としたデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）コンサルティングや、生産ライン向けにＡＩ画像認識技術を駆使した外観検査システムなどを手掛けている。企業の合理化ニーズを取り込み足もとの業績は絶好調に推移している。１４日取引終