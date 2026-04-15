モデルの西山茉希（40）が15日、NHK「あさイチ」（月から金曜前8・15）にゲスト出演し、離婚について語った。番組では、女性の人生を見つめる新企画「わたしを生きる」がこの日にスタート。初回のテーマは「離婚後の暮らし」で、7年前に離婚している西山は、離婚して大変だったことについて「育児を1人で引き受けること」と明かした。そして、当時について「屋根の下にいる大人の頭数が1人になるっていうのは、その頃、5歳、3