お笑いコンビ・北陽の虻川美穂子（51）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。動画で公開されたエクササイズの様子に、反響が寄せられている。【写真】これが“51歳の現実”…虻川美穂子、エクササイズ動画で“体型”披露虻川は、ボディラインがあらわれたタイトなトレーニングウエアでエクササイズする様子を公開。「中年太りでも動ける体を目指して踏ん張るわよ〜！地味な動きだけどエクササイズよ〜！がんばるんば、ふ