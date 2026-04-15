©︎JCONICaoenが、2026年4月17日よりスタートするアニメ『BEYBLADE X （ベイブレードエックス）真・未来編』の新エンディングテーマである新曲「Youth」を本日配信リリースした。aoenは、2026年3月14日に日産スタジアムにて開催された明治安田J1百年構想リーグ「横浜F・マリノス対ジェフユナイテッド千葉」のキックオフ前に登場し、新曲「Youth」を『BEYBLADE X』との取り組みの一環としてサプライズ披露。その後「Yout