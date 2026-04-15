◆園田競馬２日目（４月１５日）《下原理》２勝を挙げて４０勝。ディナン（８Ｒ）で勝利を意識。「斤量の５８キロがどうかだけ」（◎）。メイショウアラジン（３Ｒ）は「能力ありそう」（◎）。ジーニアスレノン（１２Ｒ）も「確実に脚を使ってくれそう」（◎）。カットバック（９Ｒ）は「このメンバー相手にどこまで戦えるか。まさに正念場」（○）。ウィルダスク（１０Ｒ）も「叩き２走目で前進してほしい」（○）。オーシ