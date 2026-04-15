最近、非正規労働の人でスポットワークを利用するケースが増え、新たな社会問題が顕在化している。 スポットワークとは、面接なしで数時間～1日単位の短時間・単発（スポット）で働ける雇用形態のこと。アプリで仕事探しから報酬の受け取りまで完結する手軽さが特徴で、「スキマバイト」や「単発バイト」などとも呼ばれる。多くの企業で人手不足が深刻化し、スポットワークの数が増えている。