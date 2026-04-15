大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄したとして、大分市元町、無職姫野忠文容疑者（５８）が死体遺棄容疑で逮捕された事件で、姫野容疑者が同県内で３月から行方不明になっている１０歳代後半の女性と事件前から面識があったことが捜査関係者への取材で分かった。同県警は２人の間でトラブルがなかったか調べる。発表によると、姫野容疑者は３月上旬、豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑い。おおむね容疑を認めており、殺害も