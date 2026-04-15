女優でモデルの本田翼（33）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。「富士急」と題し、富士急ハイランドを訪れた様子を投稿した。「いい天気すぎて自分のブルゾンに光がとんでもなく反射してどうにかならない？って言われてました」と天候に恵まれ、富士山の絶景などもアップ。「ぬいでも白のロンTでした。帽子もバッグも白でした」と白いブルゾンにデニムコーデで芝生に寝転ぶショットやクレープやポテトを食べる姿なども公