14日の午前、山形市の空き地で枯れ草などを焼く火事がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、14日の午前11時半前、山形市青柳の空き地で、周囲についた火を消している男性を目撃した近くに住む人から、消防に通報がありました。 火は消防の放水によっておよそ1時間後に消し止められましたが、この火事で空き地の枯れ草など、およそ1671平方メートルが焼けました。周囲の建物などへの被害はなく、けが人