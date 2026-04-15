浅茂川浦島温泉は、日本海に面した京丹後市網野町の浅茂川漁港・海水浴場近くに位置する温泉地です。この地はおとぎ話『浦島太郎』のモデルとされる「水江浦嶋子（みずのえのうらしまこ）」伝説の舞台と伝えられており、1998年の湧出時にその伝承にちなんで命名されました。泉質は無色透明の「アルカリ性単純温泉（低張性アルカリ性温泉）」で、さらさらとしたなかにも少し粘り気のあるやわらかな肌触りが特徴です 。神経痛や疲労