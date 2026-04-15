Snow Manの宮舘涼太さんは4月14日、自身のInstagramを更新。近影を公開したところ「痩せましたか？」「きちんと食べたか心配になる」といった声が上がっています。【写真】宮舘涼太の近影に「痩せましたか？」の声「髪が短くなってる!?」の声も宮舘さんは「ラヴィット！ありがとうございました！今日も楽しかった！」とつづり、5枚の写真を投稿。以前よりも顔周りがすっきりとして、よりシャープになった印象です。髪もカット