内閣府が15日発表した2月の機械受注統計（季節調整値）は、民間設備投資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」の受注額が前月比13.6％増の1兆1159億円だった。プラスは2カ月ぶり。基調判断は前月の「持ち直しの動きがみられる」を維持した。製造業は30.7％増の5695億円。非製造業は0.9％増の5684億円だった。