お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が14日深夜放送の読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分）に出演。タレント鈴木奈々（37）とのロケを振り返った。ケンコバは先日、数年ぶりに鈴木と仕事をし、2日間徳島ロケを行ったという。「めっちゃ楽しかったんですけど、そういや、鈴木奈々ちゃんってこういう子やったなって思い出して、暇あったら恋バナするんですよ」と明かした。鈴木、メーク担当、ケンコバのマネジャ