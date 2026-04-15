1987年、歌手のアグネス・チャンさんが生後数カ月の長男を職場に連れていったことを、一部の文化人やメディアが批判した。女性の仕事と子育てをめぐる「アグネス論争」に発展する中、本人は何を考えていたのか。東京大学名誉教授・上野千鶴子さんとの対談をお届けする――。※本稿は、上野千鶴子、アグネス・チャン『報われない社会で、それでも生きる』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／paulaphoto※写真