人間関係で悩んでいる子どもにはどんな声かけをすればいいのか。千代田区立麹町中学や横浜創英中学・高等学校で校長を務めた工藤勇一さんは「『みんな仲良くしましょう』と教える教員は多い。だが、いろんな性格の子どもがたまたま集められた空間で、それを実現するのは難しい」という――。※本稿は、工藤勇一・苫野一徳『子どもたちに民主主義を教えよう 対立から合意を導く力を育む』（あさま社）の一部を再編集したものです。