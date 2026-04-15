メッツの千賀に挨拶するシーンも見られた【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は14日（日本時間15日）、本拠地で行われるメッツ戦の試合前に、韓国のアーティストグループ「BIGBANG」のG-Dragon、D-LITEの2人と対面。サインボールをプレゼントするなど、日本でも人気のアーティストと交流した。3度目の先発マウンドから2日後、佐々木はこの日、グラウンドで次回登板に向けて