◆米大リーグブルワーズ―ブルージェイズ（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ブルワーズ戦に「７番・三塁」で先発出場。最速１６７キロ超の怪物右腕、Ｊ・ミジオロウスキー投手（２４）と初対戦となった２回２死一塁の第１打席は二直に倒れた。岡本は直球２球で追い込まれると、３球目はこの打席最速の