お笑いコンビ「バナナマン」設楽統が１５日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。番組は、ＭＣを務める同局の三上真奈アナウンサーが今週から産休。代わりに月、火、金曜に同局の松村未央アナウンサー、水、木曜日は生野陽子アナが務める。この日は生野アナが水曜に初出演し「よろしくお願いします。水曜日と木曜日を担当します」とあいさつした。これを受け設楽は「明