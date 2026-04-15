◆米大リーグドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）１５日（日本時間１６日）の本拠地・メッツ戦でリアル二刀流出場を予定しているドジャース・大谷翔平投手（３１）について１４日（同１５日）、マクギネス投手コーチ補佐が言及した。前日１３日（同１４日）の同戦で初回に右肩付近に死球を受けた大谷だが、同コーチ補佐は「彼は何も言ってないよ。明日を見てみよう」と予定に