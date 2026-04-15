直近の降水量が少ないなど林野火災の発生に注意が必要な気象状況が続いているとして、置賜広域行政事務組合消防本部は15日、林野火災注意報を発表しました。消防本部は、屋外での火遊びやたき火をしないこと、山林や原野などで火入れをしないなど、注意を呼び掛けています。