ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦の試合前練習でキャッチボールを行い、前日の右肩死球の影響を感じさせなかった。大谷は前日13日（同14日）のメッツ戦で初回の第1打席に右肩甲骨付近に死球を受けた。その場で「あぅ！」と声にならない叫び声をあげたが、試合に出続け4打数無安打だった。試合後は幹部に湿布を貼り、球場を後にした。一夜明けたこの日、ほとんど肩を気にするそぶりを