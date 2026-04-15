14日夕方、秋田市新屋比内町でクマ1頭が目撃されました。新屋地区では14日、クマの目撃が相次ぎ、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと14日午後5時40分ごろ、秋田市新屋比内町の市道にクマ1頭がいるのを、60代の女性が自宅の窓越しに目撃しました。クマの体長は約1メートルです。民家までは5メートルほどの距離で、新屋地区では14日朝からクマの目撃が複数寄せられています。警察では関係