実用性を重視したシンプルさ＆コスパの高さが魅力！日常の移動や仕事の現場で活躍する軽バンは、使い勝手の良さと経済性が重要視される存在です。そうした中で、2026年3月19日にホンダが発表し、翌20日から販売を開始した「N-VAN」の一部改良モデルは、改めてその実用性の高さに注目が集まっています。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”ホンダ新型「小さな“スライドドアバン”」です！ 画像で見る（30枚以上）なか